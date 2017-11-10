Квалификация Евро-2019 (U-21). Россия в гостях у Армении
В рамках квалификации Евро-2019 молодежная сборная России в гостях сыграет с Арменией.
Квалификация Евро-2019 (U-21)
- Дата проведения
- 10 ноября, 14.00, «Cтадион футбольной академии Армении»
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Армения U-21 –
Avagyan, Акопян, Петросян, Карташян, Hambardzumyan, Вартанян (Aghekyan, 51), Айрапетян, Егиазарян, Аветисян, Kocharyan, Sargsyan.
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Россия U-21 –
Лещук, Шакуро, Рассказов, Чернов, Ланин, Зуев, Жигулев, Бакаев, Обляков, Мелкадзе (Чалов, 65), Лихачев.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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