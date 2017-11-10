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    Квалификация Евро-2019 (U-21). Россия в гостях у Армении

    Теги сборная России U-21 результаты сборная Армении U-21 квалификация Евро U-21

    В рамках квалификации Евро-2019 молодежная сборная России в гостях сыграет с Арменией.

    Квалификация Евро-2019 (U-21)

    Армения U-21 – Россия U-21 0:2 (второй тайм)
    Дата проведения
    10 ноября, 14.00, «Cтадион футбольной академии Армении»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 24 Бакаев, 0:2 – 48 Зуев.
    Армения U-21 – Avagyan, Акопян, Петросян, Карташян, Hambardzumyan, Вартанян (Aghekyan, 51), Айрапетян, Егиазарян, Аветисян, Kocharyan, Sargsyan.
    Россия U-21Лещук, Шакуро, Рассказов, Чернов, Ланин, Зуев, Жигулев, Бакаев, Обляков, Мелкадзе (Чалов, 65), Лихачев.
    Предупреждения:
    Егиазарян (40), Ланин (47).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Таблицы квалификации Евро-2019 (U-21)

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