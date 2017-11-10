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    NHK Trophy. Медведева, Леонова, Цурская и Костнер выйдут на лед с короткими программами

    Теги Каролина Костнер сборная России результаты Гран-при Мираи Нагасу сборная Канады Алена Леонова NHK Trophy сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Италии женское катание Евгения Медведева Сатоко Мияхара Со Ен Пак Рика Хонго сборная Словакии Элейн Шартран Николь Райичова Полина Цурская Мэрайя Белл Юна Шираива

    Сегодня в Японии стартует четвертый этап Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy. В женских соревнованиях Россию представят Евгения Медведева, Полина Цурская и Алена Леонова.

    Гран-при

    4-й этап

    NHK Trophy

    Осака, Япония

    Женщины

    Начало короткой программы – 10.10 по московскому времени (10 ноября).

    Первая разминка

    1. Алена Леонова (Россия)
    2. Полина Цурская (Россия)
    3. Элейн Шартран (Канада)
    4. Со Ен Пак (Южная Корея)
    5. Юна Шираива (Япония)
    6. Николь Райичова (Словакия)

    Вторая разминка

    7. Мэрайя Белл (США)
    8. Каролина Костнер (Италия)
    9. Мираи Нагасу (США)
    10. Рика Хонго (Япония)
    11. Сатоко Мияхара (Япония)
    12. Евгения Медведева (Россия)

    Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy

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