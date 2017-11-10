NHK Trophy. Медведева, Леонова, Цурская и Костнер выйдут на лед с короткими программами

Сегодня в Японии стартует четвертый этап Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy. В женских соревнованиях Россию представят Евгения Медведева, Полина Цурская и Алена Леонова.

Гран-при

4-й этап

NHK Trophy

Осака, Япония

Женщины

Начало короткой программы – 10.10 по московскому времени (10 ноября).

Первая разминка

1. Алена Леонова (Россия)

2. Полина Цурская (Россия)

3. Элейн Шартран (Канада)

4. Со Ен Пак (Южная Корея)

5. Юна Шираива (Япония)

6. Николь Райичова (Словакия)

Вторая разминка

7. Мэрайя Белл (США)

8. Каролина Костнер (Италия)

9. Мираи Нагасу (США)

10. Рика Хонго (Япония)

11. Сатоко Мияхара (Япония)

12. Евгения Медведева (Россия)

Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy