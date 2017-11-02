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    Эвра ударил ногой фаната «Марселя» и был удален в ЛЕ до начала матча

    Теги Марсель Патрис Эвра лига 1 Франция Лига Европы происшествия болельщики фото Витория Гимараэш

    У защитника «Марселя» Патриса Эвра перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Витории Гимараэш» произошел конфликт с фанатами.

    Во время разминки болельщики французского клуба оскорбляли 36-летнего футболиста. Эвра приблизился к фанатам и ударил одного из них ногой.

    Около поля началась потасовка с участием игроков и болельщиков «Марселя». После вмешательства стюардов все успокоились.

    Эвра получил красную карточку и стал первым футболистом в истории Лиги Европы, удаленным еще до начала матча.

    Эвра влетает в фаната «Марселя» в стиле Кантона

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