Эвра ударил ногой фаната «Марселя» и был удален в ЛЕ до начала матча
У защитника «Марселя» Патриса Эвра перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Витории Гимараэш» произошел конфликт с фанатами.
Во время разминки болельщики французского клуба оскорбляли 36-летнего футболиста. Эвра приблизился к фанатам и ударил одного из них ногой.
Около поля началась потасовка с участием игроков и болельщиков «Марселя». После вмешательства стюардов все успокоились.
Эвра получил красную карточку и стал первым футболистом в истории Лиги Европы, удаленным еще до начала матча.
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