Эвра ударил ногой фаната «Марселя» и был удален в ЛЕ до начала матча

У защитника «Марселя» Патриса Эвра перед матчем 4-го тура группового этапа против «Витории Гимараэш» произошел конфликт с фанатами.

Во время разминки болельщики французского клуба оскорбляли 36-летнего футболиста. Эвра приблизился к фанатам и ударил одного из них ногой.

Около поля началась потасовка с участием игроков и болельщиков . После вмешательства стюардов все успокоились.

Эвра получил красную карточку и стал первым футболистом в истории , удаленным еще до начала матча.

Эвра влетает в фаната «Марселя» в стиле Кантона

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