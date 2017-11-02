КХЛ. «Салават Юлаев» в гостях у «Куньлуня», СКА против «Спартака»
В чемпионате КХЛ пройдет 7 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 ноября, 12.00, «Фетисов-Холл»
- Дата проведения
- 2 ноября, 14.30, «Фэйян Арена»
- Дата проведения
- 2 ноября, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 2 ноября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 2 ноября, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 2 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 2 ноября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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