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    КХЛ. «Салават Юлаев» в гостях у «Куньлуня», СКА против «Спартака»

    Теги Салават Юлаев Металлург Мг Локомотив Лада СКА Трактор Спартак Автомобилист Торпедо результаты КХЛ Динамо Рига Динамо Адмирал Сочи Куньлунь Ред Стар

    В чемпионате КХЛ пройдет 7 матчей.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Адмирал – Сочи
    Дата проведения
    2 ноября, 12.00, «Фетисов-Холл»
    Онлайн матча Видео

     

    Куньлунь – Салават Юлаев
    Дата проведения
    2 ноября, 14.30, «Фэйян Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Автомобилист – Трактор
    Дата проведения
    2 ноября, 17.00, «КСК Уралец»
    Онлайн матча Видео

     

    Металлург Мг – Лада
    Дата проведения
    2 ноября, 17.00, «Арена-Металлург»
    Онлайн матча Видео

     

    Локомотив – Торпедо
    Дата проведения
    2 ноября, 19.00, «Арена-2000»
    Онлайн матча Видео

     

    СКА – Спартак
    Дата проведения
    2 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео

     

    Динамо Москва – Динамо Рига
    Дата проведения
    2 ноября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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