Месси отсудил у газеты за клевету около 73 тысяч евро и отдал их на благотворительность

Нападающий «Барселоны» пожертвовал 72 783 евро организации «Врачи без границ».

Эта неправительственная международная организация оказывает медицинскую помощь людям, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и стихийных бедствий.

Месси передал на благотворительность деньги, которые отсудил у аргентинской газеты La Razon по делу о клевете.

После финала издание опубликовало материал о том, что аргентинец носит парик и использует препарат нандролон, повышающий работоспособность.

Месси сдержал обещание, которое дал еще в начале судебного разбирательства.