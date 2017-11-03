Месси отсудил у газеты за клевету около 73 тысяч евро и отдал их на благотворительность
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пожертвовал 72 783 евро организации «Врачи без границ».
Эта неправительственная международная организация оказывает медицинскую помощь людям, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и стихийных бедствий.
Месси передал на благотворительность деньги, которые отсудил у аргентинской газеты La Razon по делу о клевете.
После финала ЧМ-2014 издание опубликовало материал о том, что аргентинец носит парик и использует препарат нандролон, повышающий работоспособность.
Месси сдержал обещание, которое дал еще в начале судебного разбирательства.
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