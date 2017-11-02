Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ФХР представила свитер сборной России на ОИ-2018

    Теги ФХР сборная России фото Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир игровая форма

    Федерация хоккея России (ФХР) представила игровой свитер, в котором сборная будет выступать на Играх в Пхенчхане.

    «При создании новой формы команда разработчиков взяла за основу более легкий и «дышащий» материал, а также добавила больше сетки, чтобы увеличить вентиляцию.

    Размер игровых номеров  и шрифта увеличился, что повлияло как на внешний вид формы, так и на ее качества. Переход на однослойные лазерно-перфорированные цифры повысил воздухонепроницаемость.

    Герб страны выполнен из светоотражающего материала, который легче прежней вышивки, также изменился способ его нанесения. Благодаря этим изменениям вес формы уменьшился, что должно отразиться на движениях спортсмена.

    В отдельных элементах был использован особый материал, который позволит форме эффектнее выглядеть под ярким светом ледовой арены. На это визуальное решение дизайнеров вдохновили лезвия коньков», – говорится на сайте ФХР.

    Фото: официальный сайт ФХР

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться