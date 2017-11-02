Тина Канделаки: «Матч ТВ» – это история вызова. Как можно говорить об успехе, если нам исполнилось всего 2 года?»

Генеральный продюсер Тина Канделаки рассказала о результатах работы канала.

– «Матч ТВ» – это история успеха?

– Это история вызова. Как можно говорить об успехе, если нам вчера исполнилось всего два года? Конечно, есть в каких-то вещах для меня и команды, которая провела на канале два года безусловный успех.

– Вам часто предъявляют претензии, что «Матч ТВ» не показал какую-то футбольную лигу?

– Футбольные болельщики недовольны количеством футбола, но столько футбола никогда не было на федеральном канале. Вопрос считаю снятым.

– Ваш контракт генерального продюсера истекает во второй половине следующего года. Какие у вас планы на будущее?

– Такого горизонта планирования – что я буду делать в ноябре 2018-го – у меня нет.

– Но контракт заканчивается?

– В октябре 2018-го. Но могу сказать, что интереснее, чем заниматься контентом, для меня ничего нет. Я хочу заниматься разным контентом, мне интересно продюсирование контентов, я этим профессионально занимаюсь. 5 ноября у меня будет юбилей: я на телевидении с 17 лет, а 10-го мне будет 42, вот и считайте. Уже даже страшно считать. Я всю жизнь занимаюсь одним и тем же: телеведущая, телепродюсер, теперь я продюсер канала.

– В чем причина массовых сокращений на «Матч ТВ»?

– Я за это не отвечаю. Я авторизована отвечать за околоспортивный контент. За финансово-хозяйственную деятельность канала я ответственности не несу и комментировать я не должна.

– Ваш бюджет на этот год сократился? Бюджет, которым вы оперируете.

– Он небольшой. Это очень небольшой процент от стоимости телевизионных трансляций.

– Стал ли он меньше?

– Он соответствует цифре, которая была утверждена в рамках годового бюджета. И там есть куда двигаться, потому что мы его не исчерпали даже наполовину, – сказала Канделаки.

«Матч ТВ» закончил 2016 год с убытком в 1740 миллионов рублей