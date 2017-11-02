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    Sports.ru

    Канделаки на вопрос об убытках «Матч ТВ»: «Перепроверяйте факты»

    Теги бизнес телевидение Юрий Дудь кризис Мария Командная Матч ТВ Тина Канделаки

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на вопрос об убытках телеканала.

    – Вопрос от Юрия Дудя: «Матч ТВ» закончил год с убытком в 1,7 миллиарда рублей. На «Культ туре» я получал всего 50 тысяч за программу. Куда ушли остальные деньги, на что потратили?

    – Вы доверяете ему, вы видели факты?

    – Доверяю материалу на Sports.ru [Мария Командная].

    – Перепроверяйте факты. Юрий всегда прорывается в эфиры, куда я прихожу. Я бы пришла к нему на программу. Он много раз звал, но я сказала ему, что наше с ним интервью обречено, он разговаривает с позиции человека, который всегда прав и все знает.

    Вы знаете, почему закрылась его передача. Был спонсор у Юры на программу, он от них отказался, – рассказала Канделаки.

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