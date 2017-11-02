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    НБА. «Сан-Антонио» против «Голден Стэйт», «Портленд» сыграет с «Лейкерс»

    Теги результаты Голден Стэйт Лейкерс Портленд Сан-Антонио НБА

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча. В Сан-Антонио сойдутся фавориты Западной конференции «Сперс» и «Уорриорз».

    В другой встрече игрового дня «Портленд» примет «Лейкерс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Сан-Антонио – Голден Стэйт
    Дата проведения
    3 ноября, 03.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Портленд – Лейкерс
    Дата проведения
    3 ноября, 05.30, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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