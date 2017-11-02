НБА. «Сан-Антонио» против «Голден Стэйт», «Портленд» сыграет с «Лейкерс»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча. В Сан-Антонио сойдутся фавориты Западной конференции «Сперс» и «Уорриорз».
В другой встрече игрового дня «Портленд» примет «Лейкерс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 ноября, 03.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 3 ноября, 05.30, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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