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    Фаната «Крыльев Советов» приговорили к году колонии, еще двое получили по 6 месяцев. Они избили полицейских в Оренбурге

    Теги Крылья Советов происшествия болельщики ФНЛ Оренбург

    Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор трем самарским болельщикам «Крыльев Советов» по итогам беспорядков после гостевого матча 11-го тура ФНЛ с «Оренбургом» (2:3).

    Самарцев признали виновными в избиении сотрудников органов правопорядка.

    «Один из болельщиков сломал полицейскому нос. За это его приговорили к году колонии общего режима.

    Остальные получили по полгода колонии поселения», – сообщил старший помощник прокурора Ленинского района Александр Осипков.

    Фанаты заявляли, что представители ОМОН превысили полномочия. Сотрудники «Крыльев Советов» делали запросы в правоохранительные органы и в ФНЛ.

    В начале октября в отношении оренбургских силовиков возбудили уголовное дело. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия.

    «Во время следствия обвиняемые признали вину по предъявленным обвинениям и ходатайствовали о применении особого порядка судебного разбирательства.

    Сейчас они находятся под стражей», – рассказали в СУ СКР по Оренбургской области.

    «Фанаты «Крыльев Советов» вели себя агрессивно и грубо нарушали общественный порядок.

    Оренбуржские болельщики одобрили действия правоохранителей. Они подчеркивали, что футбол – семейное зрелище, и любая агрессия на трибунах недопустима», – сообщили в управлении Росгвардии по Оренбуржской области.

    Два болельщика «Крыльев Советов» задержаны в Оренбурге после драки с полицией, ведется розыск третьего

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