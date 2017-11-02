Фаната «Крыльев Советов» приговорили к году колонии, еще двое получили по 6 месяцев. Они избили полицейских в Оренбурге

Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор трем самарским болельщикам «Крыльев Советов» по итогам беспорядков после гостевого матча 11-го тура с «Оренбургом» (2:3).

Самарцев признали виновными в избиении сотрудников органов правопорядка.

«Один из болельщиков сломал полицейскому нос. За это его приговорили к году колонии общего режима.

Остальные получили по полгода колонии поселения», – сообщил старший помощник прокурора Ленинского района Александр Осипков.

Фанаты заявляли, что представители ОМОН превысили полномочия. Сотрудники делали запросы в правоохранительные органы и в .

В начале октября в отношении оренбургских силовиков возбудили уголовное дело. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия.

«Во время следствия обвиняемые признали вину по предъявленным обвинениям и ходатайствовали о применении особого порядка судебного разбирательства.

Сейчас они находятся под стражей», – рассказали в СУ СКР по Оренбургской области.

«Фанаты вели себя агрессивно и грубо нарушали общественный порядок.

Оренбуржские болельщики одобрили действия правоохранителей. Они подчеркивали, что футбол – семейное зрелище, и любая агрессия на трибунах недопустима», – сообщили в управлении Росгвардии по Оренбуржской области.

Два болельщика «Крыльев Советов» задержаны в Оренбурге после драки с полицией, ведется розыск третьего