«Магнитка» уволила главного тренера Воробьева

Решением президента магнитогорского , главный тренер Илья Воробьев отправлен в отставку.

«Мы благодарим Илью Петровича за продуктивную работу, завоеванные трофеи и желаем удачи в дальнейшей профессиональной карьере». – говорится на сайте клуба.

Исполняющим обязанности тренера назначен .

Напомним, что Воробьев возглавлял с октября 2015 года. В первый же сезон он выиграл с клубом Кубок Гагарина.

«Магнитка» в шести последних матчах проиграла пять раз