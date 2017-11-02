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    «Магнитка» уволила главного тренера Воробьева

    Теги Металлург Мг Илья Воробьев Виктор Козлов отставки КХЛ Кубок Гагарина

    Решением президента магнитогорского «Металлурга», главный тренер Илья Воробьев отправлен в отставку.  

    «Мы благодарим Илью Петровича за продуктивную работу, завоеванные трофеи и желаем удачи в дальнейшей профессиональной карьере». – говорится на сайте клуба.

    Исполняющим обязанности тренера назначен Виктор Козлов.

    Напомним, что Воробьев возглавлял «Металлург» с октября 2015 года. В первый же сезон он выиграл с клубом Кубок Гагарина.

    «Магнитка» в шести последних матчах проиграла пять раз

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