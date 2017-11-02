«Магнитка» уволила главного тренера Воробьева
Решением президента магнитогорского «Металлурга», главный тренер Илья Воробьев отправлен в отставку.
«Мы благодарим Илью Петровича за продуктивную работу, завоеванные трофеи и желаем удачи в дальнейшей профессиональной карьере». – говорится на сайте клуба.
Исполняющим обязанности тренера назначен Виктор Козлов.
Напомним, что Воробьев возглавлял «Металлург» с октября 2015 года. В первый же сезон он выиграл с клубом Кубок Гагарина.
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