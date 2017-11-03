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    Sports.ru

    Гол Кокорина в добавленное время принес «Зениту» ничью с «Русенборгом» – 1:1

    Теги Зенит Лига Европы Русенборг

    В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Русенборгом» (1:1).

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Русенборг Норвегия – Зенит Россия 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    2 ноября, 23.05, «Леркендаль»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 55, пенальти Бендтнер, 1:1 – 90 Кокорин.
    РусенборгХансен, Региниуссен, Расмуссен, Мелинг, Шелвик, Йенсен, Конрадсен (Герсбах, 86), Троннсен, Хелланн (Евтович, 71), Адегбенро (Бьордаль, 88), Бендтнер.
    ЗенитЛунев, Смольников, Кришито, Маммана, Мевля, Паредес, Нобоа (Дзюба, 87), Ригони, Шатов (Дриусси, 75), Ерохин (Краневиттер, 83), Кокорин.
    Предупреждения:
    Ерохин (33), Региниуссен (42), Кришито (73).

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