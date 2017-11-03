Гол Кокорина в добавленное время принес «Зениту» ничью с «Русенборгом» – 1:1
В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Русенборгом» (1:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.05, «Леркендаль»
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Русенборг –
Хансен, Региниуссен, Расмуссен, Мелинг, Шелвик, Йенсен, Конрадсен (Герсбах, 86), Троннсен, Хелланн (Евтович, 71), Адегбенро (Бьордаль, 88), Бендтнер.
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Зенит –
Лунев, Смольников, Кришито, Маммана, Мевля, Паредес, Нобоа (Дзюба, 87), Ригони, Шатов (Дриусси, 75), Ерохин (Краневиттер, 83), Кокорин.
- Предупреждения:
- Ерохин (33), Региниуссен (42), Кришито (73).
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