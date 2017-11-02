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    Овечкин о Путине: «Готов быть частью его команды. Давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию»

    Теги сборная России болельщики Вашингтон Александр Овечкин фото НХЛ Владимир Путин политика

    Форвард «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин поддержал президента РФ Владимира Путина.

    «Личные награды и призы – все это здорово, но в хоккее, как и в любом деле, для победы важнее команда. Только команда способна переломить ход игры, сделать невозможное.

    В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putin’s team, то есть команда Путина. Мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды.

    Я никогда не скрывал своего отношения к нашему Президенту, всегда открыто его поддерживая.

    Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много. Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию. 

    Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team.

    Быть частью такой команды – для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна», – написал Овечкин в инстаграме.

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