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    Лига Европы. АЕК против «Милана», «Арсенал» принимает «Црвену Звезду»

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    В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Арсенал» сыграет с «Црвеной Звездой», а «Милан» на выезде встретится с греческим АЕК.

    Лига Европы

    Групповой этап

    4-й тур

    Маккаби Тель-Авив Израиль – Астана Казахстан
    Дата проведения
    2 ноября, 21.00, «Нетанья»
    превью матча онлайн статистика
    Маккаби Тель-АвивРайкович, Тиби, Бабен, Давидзада, Баттоккио, Рикан, Атар, Еини, Блэкмэн, Кьяртанссон, Даса.
    АстанаЭрич, Постников, Малый, Шомко, Бейсебеков, Тагыберген, Маевский, Томасов, Шитов, Кабананга, Твумаси.
    Славия Чехия – Вильярреал Испания
    Дата проведения
    2 ноября, 21.00, «Синот-Тип Арена»
    превью матча онлайн статистика
    СлавияЛаштувка, Югас, Соболь, Боржил, Дели, Громада, Соучек, Данни, Сикора, Стох, Нецид.
    ВильярреалБарбоса, Альваро Гонсалес, Марин, Марио Гаспар, Руис, Сориано, Родри Эрнандес, Форнальс, Тригерос, Бакамбу, Бакка.
    Партизан Сербия – Скендербеу Албания
    Дата проведения
    2 ноября, 21.00, «Партизан»
    превью матча онлайн статистика
    Янг Бойз Швейцария – Динамо Киев Украина
    Дата проведения
    2 ноября, 21.00, «Стад де Сюисс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Янг Бойзфон Балльмос, Нуху, Лотомба, Мбабу, фон Берген, Соу, Эбишер, Сулеймани, Фасснахт, Нсаме, Ассале.
    Динамо КиевБущан, Вида, Хачериди, Пиварич, Морозюк, Гармаш, Корзун, Буяльский, Кендзера, Мораес, Гонсалес.
    Лудогорец Болгария – Брага Португалия
    Дата проведения
    2 ноября, 21.00, «Лудогорец Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Истанбул Турция – Хоффенхайм-1899 Германия
    Дата проведения
    2 ноября, 21.00, «Башакшехир»
    превью матча онлайн статистика
    АЕК Греция – Милан Италия
    Дата проведения
    2 ноября, 21.00, «Спирос Луис»
    превью матча онлайн статистика
    АЕКАнестис, Враньеш, Чосич, Элдер Лопеш, Бакакис, Симойнш, Юханссон, Христодулопулос, Родриго Гало, Араухо, Бакасетас.
    МиланДоннарумма, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Мусаккьо, Монтоливо, Локателли, Чалханоглу, Борини, Андре Силва, Кутроне.
    Риека Хорватия – Аустрия Австрия
    Дата проведения
    2 ноября, 21.00, «ХНК Риека»
    превью матча онлайн статистика
    РиекаПрскало, Жупарич, Жута, Вешович, Пунчец, Павичич, Брадарич, Акости, Мишич, Горгон, Эбер.
    АустрияПентц, Вестерманн, Мохаммед, Глухакович, Заламон, Хольцхаузер, Зербест, Таджури, Прокоп, Пирес, Фризенбихлер.
    Лион Франция – Эвертон Англия
    Дата проведения
    2 ноября, 21.00, «Стад де Лион»
    превью матча онлайн статистика
    Аполлон Кипр – Аталанта Италия
    Дата проведения
    2 ноября, 21.00, «Нео ГСП»
    превью матча онлайн статистика
    Виктория Пльзень Чехия – Лугано Швейцария
    Дата проведения
    2 ноября, 23.05, «Доосан-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Стяуа Румыния – Хапоэль Беер-Шева Израиль
    Дата проведения
    2 ноября, 23.05, «Национальный стадион»
    превью матча онлайн статистика
    Кельн Германия – БАТЭ Беларусь
    Дата проведения
    2 ноября, 23.05, «РейнЭнергиШтадион»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Арсенал Англия – Црвена Звезда Сербия
    Дата проведения
    2 ноября, 23.05, «Эмирейтс»
    превью матча онлайн статистика
    Ред Булл Австрия – Коньяспор Турция
    Дата проведения
    2 ноября, 23.05, «Ред Булл Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Витория Гимараэш Португалия – Марсель Франция
    Дата проведения
    2 ноября, 23.05, «Афонсу Энрикеш»
    превью матча онлайн статистика
    Атлетик Испания – Эстерсунд Швеция
    Дата проведения
    2 ноября, 23.05, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика
    Герта Германия – Заря Украина
    Дата проведения
    2 ноября, 23.05, «Олимпияштадион»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Лацио Италия – Ницца Франция
    Дата проведения
    2 ноября, 23.05, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Витесс Голландия – Зюлте-Варегем Бельгия
    Дата проведения
    2 ноября, 23.05, «ГелреДом»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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