Лига Европы. АЕК против «Милана», «Арсенал» принимает «Црвену Звезду»

В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Арсенал» сыграет с «Црвеной Звездой», а «Милан» на выезде встретится с греческим АЕК.

Лига Европы

Групповой этап

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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