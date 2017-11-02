Лига Европы. АЕК против «Милана», «Арсенал» принимает «Црвену Звезду»
В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Арсенал» сыграет с «Црвеной Звездой», а «Милан» на выезде встретится с греческим АЕК.
Лига Европы
Групповой этап
4-й тур
- Дата проведения
- 2 ноября, 21.00, «Нетанья»
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Маккаби Тель-Авив –
Райкович, Тиби, Бабен, Давидзада, Баттоккио, Рикан, Атар, Еини, Блэкмэн, Кьяртанссон, Даса.
- Дата проведения
- 2 ноября, 21.00, «Синот-Тип Арена»
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Вильярреал –
Барбоса, Альваро Гонсалес, Марин, Марио Гаспар, Руис, Сориано, Родри Эрнандес, Форнальс, Тригерос, Бакамбу, Бакка.
- Дата проведения
- 2 ноября, 21.00, «Партизан»
- Дата проведения
- 2 ноября, 21.00, «Стад де Сюисс»
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Янг Бойз –
фон Балльмос, Нуху, Лотомба, Мбабу, фон Берген, Соу, Эбишер, Сулеймани, Фасснахт, Нсаме, Ассале.
- Дата проведения
- 2 ноября, 21.00, «Лудогорец Арена»
- Дата проведения
- 2 ноября, 21.00, «Башакшехир»
- Дата проведения
- 2 ноября, 21.00, «Спирос Луис»
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АЕК –
Анестис, Враньеш, Чосич, Элдер Лопеш, Бакакис, Симойнш, Юханссон, Христодулопулос, Родриго Гало, Араухо, Бакасетас.
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Милан –
Доннарумма, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Мусаккьо, Монтоливо, Локателли, Чалханоглу, Борини, Андре Силва, Кутроне.
- Дата проведения
- 2 ноября, 21.00, «ХНК Риека»
-
Аустрия –
Пентц, Вестерманн, Мохаммед, Глухакович, Заламон, Хольцхаузер, Зербест, Таджури, Прокоп, Пирес, Фризенбихлер.
- Дата проведения
- 2 ноября, 21.00, «Стад де Лион»
- Дата проведения
- 2 ноября, 21.00, «Нео ГСП»
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.05, «Доосан-Арена»
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.05, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.05, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.05, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.05, «Ред Булл Арена»
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.05, «Афонсу Энрикеш»
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.05, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.05, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.05, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.05, «ГелреДом»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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