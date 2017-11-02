Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Локомотив» дома проиграл «Шерифу» (1:2) и упал на 3-е место в группе ЛЕ

    Теги Локомотив Лига Европы Шериф

    В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» дома уступил «Шерифу» (1:2) и опустился на 3-е место в группе.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Локомотив Россия – Шериф Молдова 1:2 (1:1, 0:1)
    Дата проведения
    2 ноября, 21.00, «стадион Локомотив»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 26 Фарфан, 1:1 – 41 Бадибанга, 1:2 – 58 Брезовец.
    ЛокомотивГильерме (Медведев, 33), Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Денисов, Миранчук (Эдер, 73), Фернандеш, Тарасов (Баринов, 56), Фарфан, Миранчук, Лысов.
    ШерифМикулич, Посмак, Кулушич, Кристиано (Виктор, 88), Раку, Антон, Брезовец (Балима, 67), Маседа (де Нойер, 78), Кендыш, Бадибанга, Сушич.
    Предупреждения:
    Кендыш (62), Балима (72), Игнатьев (73), Бадибанга (90), Виктор (90).

    Таблица Лиги Европы

    Статистика Лиги Европы

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться