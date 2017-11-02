«Локомотив» дома проиграл «Шерифу» (1:2) и упал на 3-е место в группе ЛЕ

В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» дома уступил «Шерифу» (1:2) и опустился на 3-е место в группе.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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