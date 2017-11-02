«Локомотив» дома проиграл «Шерифу» (1:2) и упал на 3-е место в группе ЛЕ
В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» дома уступил «Шерифу» (1:2) и опустился на 3-е место в группе.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 2 ноября, 21.00, «стадион Локомотив»
-
Локомотив –
Гильерме (Медведев, 33), Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Денисов, Миранчук (Эдер, 73), Фернандеш, Тарасов (Баринов, 56), Фарфан, Миранчук, Лысов.
-
Шериф –
Микулич, Посмак, Кулушич, Кристиано (Виктор, 88), Раку, Антон, Брезовец (Балима, 67), Маседа (де Нойер, 78), Кендыш, Бадибанга, Сушич.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.