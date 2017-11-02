Кайри Ирвинг: «Я обнаружил, что нет ни одной настоящей фотографии Земли»

Разыгрывающий Кайри Ирвинг продолжает ставить под сомнение снимки Земли, сделанные из космоса, а также высадку на Луну.

«Мое намерение заключалось не в том, чтобы спорить с наукой. Не в том, чтобы помешаться на идее и выглядеть сумасшедшим в глазах других. Просто я начал читать комментарии о всеобщих истинах, и у меня появились вопросы. Я не утверждаю, что мне что-то известно, просто у меня есть вопросы.

Я начал проводить собственные исследования и обнаружил, что нет ни одной настоящей фотографии Земли. И мы не возвращались на Луну с 1961 или 1969 года. Ты начинаешь думать об этом, и у тебя появляются вопросы.

Мое намерение заключалось лишь в том, чтобы заставить людей проводить собственные исследования, а не принимать за данность все, что им говорят. Я не иду против науки. Я против того, что мне внушают. Потому что я слышал многое касательно своей истории и определенных фактов, что в итоге оказалось полным враньем.

Я имею в виду, что вы даже не знаете, настоящие ли эти снимки из космоса или нет. Скажите мне, кто их сделал. Вы уверены, что на снимках настоящий космический корабль на Луне? Кто это снимал? Как его звали? Был ли это на самом деле Нил Армстронг? Я не знаю. А что это за следы? Почему следы на снимках совсем не похожи на следы в музее? Я просто хочу знать ответы на эти вопросы. Я лишь хотел дискуссии», – поделился мыслями баскетболист.

Ирвинг ранее высказывался в поддержку концепции плоской Земли.