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    «Лестер» уволил Шекспира с поста главного тренера

    Теги премьер-лига Англия трансферы отставки Лестер Крэйг Шекспир

    Крэйг Шекспир отправлен в отставку с поста главного тренера «Лестера».

    Об увольнении тренера сообщил журналист Daily Mail Мэтт Лоутон. Сегодня Шекспира вызвали на собрание руководства «Лестера». Там тренера уведомили об увольнении.

    Под руководством Шекспира «Лестер» набрал 6 очков в 8 турах премьер-лиги в текущем сезоне. Команда занимает 18-е место в таблице.

    Шекспир возглавил «Лестер» после увольнения Клаудио Раньери во второй половине прошлого сезона. Летом англичанин заключил с клубом трехлетний контракт.

    «Лестер» пока не подтвердил информацию об увольнении Шекспира официально.

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