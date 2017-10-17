«Лестер» уволил Шекспира с поста главного тренера

Крэйг Шекспир отправлен в отставку с поста главного тренера .

Об увольнении тренера сообщил журналист Daily Mail Мэтт Лоутон. Сегодня Шекспира вызвали на собрание руководства «Лестера». Там тренера уведомили об увольнении.

Под руководством Шекспира «Лестер» набрал 6 очков в 8 турах премьер-лиги в текущем сезоне. Команда занимает 18-е место в таблице.

Шекспир возглавил «Лестер» после увольнения Клаудио Раньери во второй половине прошлого сезона. Летом англичанин заключил с клубом трехлетний контракт.

«Лестер» пока не подтвердил информацию об увольнении Шекспира официально.

Как тащат отец и сын Шмейхели