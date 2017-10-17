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    Шарапова проиграла свой первый за 10 лет матч на Кубке Кремля, сделав 46 невынужденных ошибок

    Теги Мария Шарапова WTA Магдалена Рыбарикова Кубок Кремля

    Чемпионка турнира в Тяньцзине Мария Шарапова в первом круге Кубка Кремля проиграла финалистке Линца Магдалене Рыбариковой 6:7, 4:6.

    30-летняя россиянка, приехавшая на московский турнир впервые с 2007-го, допустила 46 невынужденных ошибок (17 у соперницы) при 31 активно выигранном очке (15), реализовав один брейк-пойнт из трех и отыграв семь из девяти.

    Шарапова – русская. Даже не обсуждается

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