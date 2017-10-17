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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» против «Наполи», «Реал» – «Тоттенхэм»

    Теги Боруссия Дортмунд Монако Шахтер Порту Фейеноорд Манчестер Сити Реал Мадрид Бешикташ Лига чемпионов результаты Наполи АПОЭЛ Тоттенхэм РБ Лейпциг

    В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Наполи», а «Реал» – «Тоттенхэм».

    Лига чемпионов

    3-й тур

    Группа F

    Манчестер Сити Англия – Наполи Италия
    Дата проведения
    17 октября, 21.45, «Этихад Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Фейеноорд Голландия – Шахтер Украина
    Дата проведения
    17 октября, 21.45, «Фейеноорд»
    превью матча онлайн статистика

    Группа G

    Монако Монако – Бешикташ Турция
    Дата проведения
    17 октября, 21.45, «Луи II»
    превью матча онлайн статистика

     

    РБ Лейпциг Германия – Порту Португалия
    Дата проведения
    17 октября, 21.45, «Ред Булл Арена Лейпциг»
    превью матча онлайн статистика

    Группа H

    Реал Мадрид Испания – Тоттенхэм Англия
    Дата проведения
    17 октября, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика

     

    АПОЭЛ Кипр – Боруссия Д Германия
    Дата проведения
    17 октября, 21.45, «Нео ГСП»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица ЛЧ

    Статистика ЛЧ

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