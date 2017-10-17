Лига чемпионов. «Манчестер Сити» против «Наполи», «Реал» – «Тоттенхэм»
В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Наполи», а «Реал» – «Тоттенхэм».
Лига чемпионов
3-й тур
Группа F
- Дата проведения
- 17 октября, 21.45, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 17 октября, 21.45, «Фейеноорд»
Группа G
- Дата проведения
- 17 октября, 21.45, «Луи II»
- Дата проведения
- 17 октября, 21.45, «Ред Булл Арена Лейпциг»
Группа H
- Дата проведения
- 17 октября, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 17 октября, 21.45, «Нео ГСП»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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