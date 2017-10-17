НХЛ. «Вашингтон» против «Торонто», «Питтсбург» в гостях у «Рейнджерс»
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 18 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 18 октября, 02.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 18 октября, 02.30, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 18 октября, 02.30, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 18 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 18 октября, 03.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 18 октября, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 18 октября, 04.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 18 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 18 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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