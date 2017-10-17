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    НХЛ. «Вашингтон» против «Торонто», «Питтсбург» в гостях у «Рейнджерс»

    Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Торонто Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Коламбус Ванкувер Колорадо Эдмонтон Даллас Сан-Хосе Аризона НХЛ Вегас Виннипег

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Рейнджерс – Питтсбург
    Дата проведения
    18 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео
    Филадельфия – Флорида
    Дата проведения
    18 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео
    Вашингтон – Торонто
    Дата проведения
    18 октября, 02.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Видео
    Нью-Джерси – Тампа-Бэй
    Дата проведения
    18 октября, 02.30, «Prudential Center»
    Онлайн матча Видео
    Оттава – Ванкувер
    Дата проведения
    18 октября, 02.30, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео
    Нэшвилл – Колорадо
    Дата проведения
    18 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
    Онлайн матча Видео
    Виннипег – Коламбус
    Дата проведения
    18 октября, 03.00, «MTS Centre»
    Онлайн матча Видео
    Даллас – Аризона
    Дата проведения
    18 октября, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео
    Эдмонтон – Каролина
    Дата проведения
    18 октября, 04.00, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео
    Вегас – Баффало
    Дата проведения
    18 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
    Онлайн матча Видео
    Сан-Хосе – Монреаль
    Дата проведения
    18 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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