НБА. «Кливленд» против «Бостона», «Голден Стэйт» примет «Хьюстон»
Сегодня двумя матчами стартует 72-й сезон НБА. Регулярный чемпионат продлится с 17 октября до 11 апреля 2018 года.
В Кливленде сойдутся финалисты Востока в плей-офф-2017 и главные фавориты конференции в нынешнем чемпионате – «Кавальерс» примут «Селтикс». Действующий чемпион «Голден Стэйт» получит перстни и стартует матчем против «Хьюстона».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 октября, 03.00, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 18 октября, 05.30, «Oracle Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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