Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview

    НБА. «Кливленд» против «Бостона», «Голден Стэйт» примет «Хьюстон»

    Теги результаты Бостон Кливленд Голден Стэйт Хьюстон НБА

    Сегодня двумя матчами стартует 72-й сезон НБА. Регулярный чемпионат продлится с 17 октября до 11 апреля 2018 года.

    В Кливленде сойдутся финалисты Востока в плей-офф-2017 и главные фавориты конференции в нынешнем чемпионате – «Кавальерс» примут «Селтикс». Действующий чемпион «Голден Стэйт» получит перстни и стартует матчем против «Хьюстона».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Кливленд – Бостон
    Дата проведения
    18 октября, 03.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Хьюстон
    Дата проведения
    18 октября, 05.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться