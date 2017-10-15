Ничья «Ливерпуля» и «МЮ», победа ЦСКА в Краснодаре и другие новости

1. В центральном матче выходных «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» голов не забили, «Ман Сити» отгрузил 7 штук «Стоку», «Челси» на выезде проиграл «Кристал Пэлас», а «Арсенал» – «Уотфорду». Все результаты АПЛ – здесь.

2. ЦСКА выиграл у «Краснодара» на выезде, «Динамо» прервало 6-матчевую безвыигрышную серию и другие матчи чемпионата России.

3. «Барыс» одолел «Куньлунь», ЦСКА в гостях выиграл у «Автомобилиста» и другие результаты КХЛ.

4. «Барселона» сыграла вничью с «Атлетико», «Реал» (не без труда) победил «Хетафе» и остальные результаты примеры.

5. Мария Шарапова вышла в финал турнира в Тяньцзине, где сыграет с белоруской Ариной Соболенко. Роджер Федерер и Рафаэль Надаль встретятся в финале турнира в Шанхае.

6. В НХЛ Кучеров и Тарасенко забросили по шайбе, Панарин сделал 3 голевые передачи, Дадонов – 2. Другие результаты – здесь.

7. «Ювентус» дома проиграл «Лацио», «Наполи» в Риме одолел «Рому».

8. «Халл» Леонида Слуцкого упустил победу на 96-й минуте игры с «Норвичем».

9. «Бавария» разгромила «Фрайбург», Дортмунд проиграл «РБ Лейпцигу» и другие результаты бундеслиги.

10. На «Открытие Арене» появится мемориальная доска в память о погибших на матче «Спартак» – «Харлем» в 1982 году.

Цитата дня. «МЮ» приехал за ничьей – он ее добился. Мы не можем позволить себе так играть, но для них это нормально». Юрген Клопп после матча с «Юнайтед».