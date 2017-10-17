Мария Шарапова: «Я очень стремилась сыграть на родине»

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова (WC), в первом круге Кубка Кремля проигравшая Магдалене Рыбариковой 6:7, 4:6, рассказала, почему решила сыграть в Москве сразу после победы в Китае.

«Я стремилась очень сыграть на родине. Я знала, что вся страна очень за меня болела эти последние два года, и очень хотела хорошо выступить. Не получилось, но я думаю, что у меня еще будет возможность.

Я не знаю, сколько еще лет буду играть, но, если будут силы и здоровье, то надеюсь, что еще много. Как вы видите, я очень люблю этот спорт и стремлюсь становиться лучше от тренировки к тренировке. Поэтому я и играю в теннис, и хороший день или плохой – всегда думаю, что могу выиграть матч. Сегодня, конечно, день тяжелый – проигрывать всегда тяжело, – но у меня еще много лет впереди».

Шарапова постоянно проигрывает на Кубке Кремля. Грустно