Кубок Кремля (WTA). Первый круг. Макарова сыграет с Корне, Первушина – с Путинцевой

В первый день Кубка Кремля сыграют чемпионка Вашингтона Екатерина Макарова и 17-летняя дебютантка Олеся Первушина (WC).

Кубок Кремля

Москва, Россия

16 – 22 октября 2017

Premier

Призовой фонд – 790 208 долларов

Крытые корты, хард

Первый круг