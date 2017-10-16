Кубок Кремля (WTA). Первый круг. Макарова сыграет с Корне, Первушина – с Путинцевой
В первый день Кубка Кремля сыграют чемпионка Вашингтона Екатерина Макарова и 17-летняя дебютантка Олеся Первушина (WC).
Кубок Кремля
Москва, Россия
16 – 22 октября 2017
Premier
Призовой фонд – 790 208 долларов
Крытые корты, хард
Первый круг
- Дата проведения
- 17 октября, 10.00
- Дата проведения
- 17 октября, 10.00
- Дата проведения
- 16 октября, 12.30
Наталья Вихлянцева (Россия) – Не определен
- Дата проведения
- 17 октября, 10.00
- Дата проведения
- 16 октября, 18.00
- Дата проведения
- 17 октября, 10.00
Юлия Гергес (Германия) – Не определен
- Дата проведения
- 17 октября, 10.00
- Дата проведения
- 16 октября, 10.34
- Дата проведения
- 16 октября, 13.30
- Дата проведения
- 16 октября, 15.00
Не определен – Ирина Бегу (Румыния)
- Дата проведения
- 17 октября, 10.00
Не определен – Марина Заневская (Бельгия)
- Дата проведения
- 17 октября, 10.00
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