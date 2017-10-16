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    Кубок Кремля (WTA). Первый круг. Макарова сыграет с Корне, Первушина – с Путинцевой

    Теги результаты WTA Кубок Кремля

    В первый день Кубка Кремля сыграют чемпионка Вашингтона Екатерина Макарова и 17-летняя дебютантка Олеся Первушина (WC).

    Кубок Кремля

    Москва, Россия

    16 – 22 октября 2017

    Premier

    Призовой фонд – 790 208 долларов

    Крытые корты, хард

    Первый круг

    Магдалена Рыбарикова (Словакия) Мария Шарапова (Россия)
    Дата проведения
    17 октября, 10.00
    Онлайн матча

     

    Дарья Касаткина (Россия) Анастасия Павлюченкова (Россия)
    Дата проведения
    17 октября, 10.00
    Онлайн матча

     

    Екатерина Макарова (Россия) Ализе Корне (Франция)
    Дата проведения
    16 октября, 12.30
    Онлайн матча

     

    Наталья Вихлянцева (Россия) – Не определен
    Дата проведения
    17 октября, 10.00
    Онлайн матча

     

    Олеся Первушина (Россия) Юлия Путинцева (Казахстан)
    Дата проведения
    16 октября, 18.00
    Онлайн матча

     

    Кристина Плишкова (Чехия) Дарья Гаврилова (Австралия)
    Дата проведения
    17 октября, 10.00
    Онлайн матча

     

    Юлия Гергес (Германия) – Не определен
    Дата проведения
    17 октября, 10.00
    Онлайн матча

     

    Катерина Синякова (Чехия) Донна Векич (Хорватия)
    6:06:2
    Дата проведения
    16 октября, 10.34
    Онлайн матча

     

    Леся Цуренко (Украина) Кристина Макхейл (США)
    Дата проведения
    16 октября, 13.30
    Онлайн матча

     

    Александра Саснович (Беларусь) Тимеа Бабош (Венгрия)
    Дата проведения
    16 октября, 15.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Ирина Бегу (Румыния)
    Дата проведения
    17 октября, 10.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Марина Заневская (Бельгия)
    Дата проведения
    17 октября, 10.00
    Онлайн матча

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