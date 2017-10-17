Первый канал запустил конкурс «Я – комментатор». Победитель прокомментирует матч сборной России
Первый канал запустил проект «Я – комментатор».
Победитель конкурса на лучшего народного спортивного комментатора получит право прокомментировать матч сборной России на Первом канале.
Для участия в конкурсе любой желающий должен прислать на сайт канала фрагменты матчей сборной России с собственными комментариями и заполнить анкету. Работы будет оценивать жюри во главе с Виктором Гусевым.
Первый этап, в который можно будет загружать видео, продлится с 16 по 29 октября. 5 участников, которые наберут наибольшее количество голосов на сайте Первого канала, выходят в финал. Еще 5 финалистов определяет жюри конкурса.
Итоговое голосование пройдет с 30 октября по 5 ноября.
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