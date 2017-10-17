«Спартак» разгромил «Севилью» – 5:1

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов на «Открытие Арене» в Москве «Спартак» разгромил «Севилью». Куинси Проме сделал дубль и отдал две голевые передачи.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.

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