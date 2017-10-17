Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спартак» разгромил «Севилью» – 5:1

    Теги Спартак Севилья Лига чемпионов

    В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов на «Открытие Арене» в Москве «Спартак» разгромил «Севилью». Куинси Проме сделал дубль и отдал две голевые передачи.

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.

    Спартак Россия – Севилья Испания 5:1 (1:1, 4:0)
    Дата проведения
    17 октября, 21.45, «Открытие Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 18 Промес, 1:1 – 30 Кьер, 2:1 – 58 Мельгарехо, 3:1 – 67 Глушаков, 4:1 – 74 Луис Адриано, 5:1 – 90 Промес.
    СпартакСелихов, Джикия, Ташчи, Ещенко, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Попов (Пашалич, 57), Самедов (Мельгарехо, 25), Промес, Луис Адриано.
    СевильяРико, Кьер, Эскудеро, Меркадо, Лангле, Крон-Дели (Васкес, 68), Писарро, Сарабия, Банега, Нолито (Навас, 76), Бен-Йеддер (Муриэль, 82).
    Предупреждения:
    Джикия (34), Эскудеро (37), Фернандо (45), Писарро (89).

    Таблица ЛЧ

    Статистика ЛЧ

    Опрос

    Кто выйдет из группы: «Спартак» или «Севилья»?

    13106 голосов 8
    • Спартак
      38%
    • Севилья
      51%
    • Оба
      6%
    • Ни один
      5%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться