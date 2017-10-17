«Спартак» разгромил «Севилью» – 5:1
В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов на «Открытие Арене» в Москве «Спартак» разгромил «Севилью». Куинси Проме сделал дубль и отдал две голевые передачи.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 17 октября, 21.45, «Открытие Арена»
- Голы:
- 1:0 – 18 Промес, 1:1 – 30 Кьер, 2:1 – 58 Мельгарехо, 3:1 – 67 Глушаков, 4:1 – 74 Луис Адриано, 5:1 – 90 Промес.
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Спартак –
Селихов, Джикия, Ташчи, Ещенко, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Попов (Пашалич, 57), Самедов (Мельгарехо, 25), Промес, Луис Адриано.
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Севилья –
Рико, Кьер, Эскудеро, Меркадо, Лангле, Крон-Дели (Васкес, 68), Писарро, Сарабия, Банега, Нолито (Навас, 76), Бен-Йеддер (Муриэль, 82).
Опрос
Кто выйдет из группы: «Спартак» или «Севилья»?
13106 голосов 8
- Спартак38%
- Севилья51%
- Оба6%
- Ни один5%
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