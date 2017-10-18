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    Леонид Федун: «Это лучший «Спартак», который был за время моего руководства клубом»

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Севилья Лига чемпионов Ахмат Лоренсо Мельгарехо Александр Селихов Марио Пашалич

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о разгроме «Севильи» (5:1) в матче Лиги чемпионов.

    – Что это было?

    – Это была победа 5:1.

    – Вы так говорите, как будто обыгран скромный соперник на отборочной стадии.

    – Насколько понимаю, это самая крупная победа «Спартака» в Лиге чемпионов на этой стадии турнира. Тем более, над таким соперником. Мы были свидетелями того, как творится история. И команда показала свой класс. То, как она должна играть – по принципу «Один за всех и все за одного».

    Да, удача была на нашей стороне. Но все видели и класс. Видели, что все футболисты играли великолепно. Особенно прибавили, когда вышли на замену Мельгарехо и Пашалич. Пусть замены вынужденные, но они перевернули игру.

    И конечно, суперматч выдал наш вратарь Александр Селихов. Фантастический матч.

    – Это лучший «Спартак», который вы видели за все то время, что руководите клубом?

    – Пожалуй, да. Мне очень понравился матч с «Ахматом» в последнем туре чемпионата. Это было предвкушение. И я помню перед стартом в Лиге, как были комментарии – мол, будет снова 1:18.

    Все вспоминали ту историю, но это делали те, кто не любит «Спартак». Но мы доказали, что можем достойно представлять Россию на международной арене, – сказал Федун.

    Опрос

    «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

    12679 голосов 76
    • ДА!!!
      37%
    • Еще рано
      48%
    • Нет
      15%

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