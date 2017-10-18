Леонид Федун: «Это лучший «Спартак», который был за время моего руководства клубом»

Владелец Леонид Федун рассказал о разгроме «Севильи» (5:1) в матче Лиги чемпионов.

– Что это было?

– Это была победа 5:1.

– Вы так говорите, как будто обыгран скромный соперник на отборочной стадии.

– Насколько понимаю, это самая крупная победа «Спартака» в Лиге чемпионов на этой стадии турнира. Тем более, над таким соперником. Мы были свидетелями того, как творится история. И команда показала свой класс. То, как она должна играть – по принципу «Один за всех и все за одного».

Да, удача была на нашей стороне. Но все видели и класс. Видели, что все футболисты играли великолепно. Особенно прибавили, когда вышли на замену Мельгарехо и Пашалич. Пусть замены вынужденные, но они перевернули игру.

И конечно, суперматч выдал наш вратарь . Фантастический матч.

– Это лучший «Спартак», который вы видели за все то время, что руководите клубом?

– Пожалуй, да. Мне очень понравился матч с в последнем туре чемпионата. Это было предвкушение. И я помню перед стартом в Лиге, как были комментарии – мол, будет снова 1:18.

Все вспоминали ту историю, но это делали те, кто не любит «Спартак». Но мы доказали, что можем достойно представлять Россию на международной арене, – сказал Федун.