«Нью-Джерси» – «Тампа». Кучеров набрал 2 очка и возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Форвард Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче с «Нью-Джерси» (4:5 Б) и был признан второй его звездой.

На счету российского игрока стало 12 (8+4) очков в 7 матчах при полезности «+2».

Таким образом, Кучеров вышел в лидеры бомбардирской гонки вместе с партнером Стивеном Стэмкосом (12 (2+10) очков), но опережает его по количеству голов.

Форварды «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Никлас Бэкстрем имеют в активе по 11 очков.