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    «Нью-Джерси» – «Тампа». Кучеров набрал 2 очка и возглавил гонку бомбардиров НХЛ

    Теги Нью-Джерси Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче с «Нью-Джерси» (4:5 Б) и был признан второй его звездой.

    На счету российского игрока стало 12 (8+4) очков в 7 матчах при полезности «+2». 

    Таким образом, Кучеров вышел в лидеры бомбардирской гонки вместе с партнером Стивеном Стэмкосом (12 (2+10) очков), но опережает его по количеству голов. 

    Форварды «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Никлас Бэкстрем имеют в активе по 11 очков. 

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