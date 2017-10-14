«Спартак» уже 5-й, Месси и Испания в ноябре приедут в Россию и другие новости утра

1. «Спартак» в Грозном победил «Ахмат» и вышел на 5-е место в РФПЛ. В ворота москвичей впервые в сезоне назначили пенальти, но хозяевам это не помогло. Трепещите, лидеры!

2. Сборная России в ноябре сыграет против Аргентины и Испании. Наконец-то сравним Кокорина и Месси.

3. Хосеп Гвардиола стал лучшим тренером АПЛ в сентябре, Харри Кейн – игроком. Заслужили?

4. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов опять набрали по 2 очка и помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» (5:2). Артемий Панарин забросил первую шайбу за «Коламбус» в матче с «Рейнджерс» (3:1), а Сергей Бобровский отразил 37 бросков. Все результаты дня.

5. КХЛ. СКА после осечки вернулся на победный путь, обыграв «Салават Юлаев». Защитник «Ак Барса» Роман Абросимов вспылил и толкнул судью. Что же будет? Вратарь «Сочи» Дмитрий Шикин ударил клюшкой в пах Евгения Артюхина. Он бессмертный? :)

6. «Рубин» предлагал Янну Мвила 5 миллионов евро за расторжение контракта. Француз отказался – за 3 года ему причитается 18 миллионов. А еще казанцы тратят на зарплаты четырех игроков годовой бюджет «Амкара».

7. «Ливерпуль» переименовал трибуну «Энфилда» в честь «Короля Кенни». Далглиш форева!

8. Новости тенниса. Мария Шарапова выступит на Кубке Кремля. Она сыграет в Москве впервые с 2007 года. Рафаэль Надаль по общему количеству побед сравнялся с Андре Агасси. Впереди испанца только пять легенд.

9. Евролига. 19 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть «Валенсию».

10. Норвегия представила форму для церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

11. Российский биатлонист Антон Шипулин заключил спонсорский контракт с австрийской компанией, где работает Кристоф Зуманн.

12. Олимпийский комитет США очень расстроен из-за того, что Россию не наказали за допинговую систему.

Цитаты дня. «Призывы США наказать Россию за допинг связаны с непопаданием их сборной на ЧМ-2018» – член комитета Госдумы по спорту раскрывает тайные мотивы американцев. Ему вторит и Александр Тихонов: «Американцы безумные. Они никогда не успокоятся».