Защитник «Ак Барса» Абросимов толкнул судью и был удален до конца матча
Защитник «Ак Барса» Роман Абросимов получил удаление до конца игры в регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:6) после грубого силового приема против Рушана Рафикова.
После удаления хоккеист активно дискутировал с арбитрами встречи, после толкнул одного из них рукой. За это он получил еще один 20-минутный штраф.
Теперь спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрит поведение игрока казанцев.
Подробную статистику выступлений Абросимова вы можете посмотреть здесь.
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