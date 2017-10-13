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    Защитник «Ак Барса» Абросимов толкнул судью и был удален до конца матча

    Теги Ак Барс Локомотив судьи происшествия видео КХЛ Рушан Рафиков Роман Абросимов

    Защитник «Ак Барса» Роман Абросимов получил удаление до конца игры в регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:6) после грубого силового приема против Рушана Рафикова.

    После удаления хоккеист активно дискутировал с арбитрами встречи, после толкнул одного из них рукой. За это он получил еще один 20-минутный штраф.

    Теперь спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрит поведение игрока казанцев.

    Подробную статистику выступлений Абросимова вы можете посмотреть здесь.

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