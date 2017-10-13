Защитник «Ак Барса» Абросимов толкнул судью и был удален до конца матча

Защитник «Ак Барса» Роман Абросимов получил удаление до конца игры в регулярного чемпионата с «Локомотивом» (2:6) после грубого силового приема против .

После удаления хоккеист активно дискутировал с арбитрами встречи, после толкнул одного из них рукой. За это он получил еще один 20-минутный штраф.

Теперь спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрит поведение игрока казанцев.

Подробную статистику выступлений Абросимова вы можете посмотреть здесь.