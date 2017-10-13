Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    3,5 млн заявок на ЧМ, от Аршавина ушла жена и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. На матчи ЧМ-2018 подано почти 3,5 миллиона заявок. Первый этап завершен.

    2. Супруга Аршавина ушла от него из-за измены. Новость дня.

    3. В НХЛ два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург» (5:4). Другие результаты – здесь

    4. ЦСКА стартовал в Евролиге с победы над «Миланом» (93:84). Клайберн набрал 15 очков и 12 подборов.

    5. «Йокерит» одержал 13-ю победу подряд и обновил клубный рекорд. Берут пример со СКА. Все результаты дня.

    6. Федерер и Надаль вышли в четвертьфинал турнира в Шанхае. Роджер сыграет теперь с Гаске, Рафа – с Димитровым.

    7. Шарапова вышла в 1/4 финала турнира в Тяньцзине. Следующая соперница – Фогель из Швейцарии.

    8. Аргентина, Португалия, Мексика и Япония хотят базироваться в Подмосковье на время ЧМ. Исландия выбрала Геленджик.

    9. Озил и Санчес могут уйти из «Арсенала» в январе. Так говорит Венгер.

    10. Карвахаль вылечился от вирусной инфекции, влияющей на работу сердца. Хорошая новость.

    11. Яровинский стал стратегическим директором «Халла».  Поможет Слуцкому.

    Цитата дняЯя Туре: «Если ФИФА и российскому правительству нужна помощь в борьбе с расизмом, можете обращаться ко мне»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться