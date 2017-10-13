3,5 млн заявок на ЧМ, от Аршавина ушла жена и другие новости утра
1. На матчи ЧМ-2018 подано почти 3,5 миллиона заявок. Первый этап завершен.
2. Супруга Аршавина ушла от него из-за измены. Новость дня.
3. В НХЛ два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург» (5:4). Другие результаты – здесь.
4. ЦСКА стартовал в Евролиге с победы над «Миланом» (93:84). Клайберн набрал 15 очков и 12 подборов.
5. «Йокерит» одержал 13-ю победу подряд и обновил клубный рекорд. Берут пример со СКА. Все результаты дня.
6. Федерер и Надаль вышли в четвертьфинал турнира в Шанхае. Роджер сыграет теперь с Гаске, Рафа – с Димитровым.
7. Шарапова вышла в 1/4 финала турнира в Тяньцзине. Следующая соперница – Фогель из Швейцарии.
8. Аргентина, Португалия, Мексика и Япония хотят базироваться в Подмосковье на время ЧМ. Исландия выбрала Геленджик.
9. Озил и Санчес могут уйти из «Арсенала» в январе. Так говорит Венгер.
10. Карвахаль вылечился от вирусной инфекции, влияющей на работу сердца. Хорошая новость.
11. Яровинский стал стратегическим директором «Халла». Поможет Слуцкому.
Цитата дня. Яя Туре: «Если ФИФА и российскому правительству нужна помощь в борьбе с расизмом, можете обращаться ко мне»
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