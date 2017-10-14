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    НХЛ. «Коламбус» сыграет с «Рейнджерс», «Нью-Джерси» против «Вашингтона»

    Теги результаты Нью-Джерси Рейнджерс Оттава Вашингтон Детройт Коламбус Калгари Колорадо Анахайм НХЛ Вегас

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Нью-Джерси – Вашингтон
    Дата проведения
    14 октября, 02.00, «Prudential Center»
    Онлайн матча Видео
    Коламбус – Рейнджерс
    Дата проведения
    14 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
    Онлайн матча Видео
    Колорадо – Анахайм
    Дата проведения
    14 октября, 04.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Видео
    Калгари – Оттава
    Дата проведения
    14 октября, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
    Онлайн матча Видео
    Вегас – Детройт
    Дата проведения
    14 октября, 05.30, «T-Mobile Arena»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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