НХЛ. «Коламбус» сыграет с «Рейнджерс», «Нью-Джерси» против «Вашингтона»
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 октября, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 14 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 14 октября, 04.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 14 октября, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 14 октября, 05.30, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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