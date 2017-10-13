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    Sports.ru

    «Рубин» тратит на зарплаты Мвила, Сонга, Лестьенна и Бауэра 15-17 млн евро в год. Это примерно бюджет «Амкара»

    Теги Амкар Рубин Курбан Бердыев Александр Сонг премьер-лига Россия бизнес Янн Мвила Максим Лестьенн Нобель Арустамян Моритц Бауэр финансовый фэйр-плей

    Комментатор Нобель Арустамян рассказал об уровне зарплат игроков «Рубина».

    «Сонг получает 4 миллиона евро в год. Если вы посчитаете зарплаты Мвила, Сонга, Лестьенна и Бауэра, у вас получится бюджет примерно «Амкара» или что-то в этом роде. Там в районе 15-17 миллионов евро. Только зарплаты четырех футболистов.

    Это большая проблема, потому что они, по сути, не являются ключевыми игроками для команды Бердыева.

    Но у «Рубина» есть более насущная проблема – это бюджет. Мы все знаем стремление «Рубина» играть в еврокубках, а мы знаем, что в Европе по-прежнему свирепствует финансовый фэйр-плей.

    Как говорят, в прошлом году бюджет «Рубина» был в районе 10 миллиардов рублей – это с учетом всех трансферов, которые были прошлым летом. Сейчас он, конечно, меньше значительно (на видео появляется сумма 5 миллиардов – прим. Sports.ru), но надо как-то сводить дебет с кредитом.

    Это одна из главных проблем «Рубина», – рассказал Арустамян.

    Мвила отказался от разрыва контракта за 5 млн евро. Он получает 6 млн в год, соглашение рассчитано на 3 сезона

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