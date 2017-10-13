«Рубин» тратит на зарплаты Мвила, Сонга, Лестьенна и Бауэра 15-17 млн евро в год. Это примерно бюджет «Амкара»

Комментатор Нобель Арустамян рассказал об уровне зарплат игроков .

«Сонг получает 4 миллиона евро в год. Если вы посчитаете зарплаты Мвила, Сонга, Лестьенна и Бауэра, у вас получится бюджет примерно или что-то в этом роде. Там в районе 15-17 миллионов евро. Только зарплаты четырех футболистов.

Это большая проблема, потому что они, по сути, не являются ключевыми игроками для команды Бердыева.

Но у есть более насущная проблема – это бюджет. Мы все знаем стремление «Рубина» играть в еврокубках, а мы знаем, что в Европе по-прежнему свирепствует финансовый фэйр-плей.

Как говорят, в прошлом году бюджет «Рубина» был в районе 10 миллиардов рублей – это с учетом всех трансферов, которые были прошлым летом. Сейчас он, конечно, меньше значительно (на видео появляется сумма 5 миллиардов – прим. Sports.ru), но надо как-то сводить дебет с кредитом.

Это одна из главных проблем «Рубина», – рассказал Арустамян.

Мвила отказался от разрыва контракта за 5 млн евро. Он получает 6 млн в год, соглашение рассчитано на 3 сезона