Евролига. «Химки» – «Валенсия», «Барселона» примет «Панатинаикос» и другие матчи
Сегодня состоятся три заключительных матча первого раунда нового сезона Евролиги.
Подмосковные «Химки» начнут выступление в турнире домашним матчем с чемпионом Испании «Валенсией», испанская «Барселона» примет греческий «Панатинаикос».
Евролига
Регулярный чемпионат
1-й тур
- Дата проведения
- 13 октября, 20.00, «Арена Мытищи»
- Дата проведения
- 13 октября, 20.00, «Жальгирис арена»
- Дата проведения
- 13 октября, 22.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-0, Олимпиакос Греция – 1-0, ЦСКА Россия – 1-0, Реал Испания – 1-0, Уникаха Испания – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Барселона Испания – 0-0, Химки Россия – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Валенсия Испания – 0-0, Жальгирис Литва – 0-0, Фенербахче Турция – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Милан Италия – 0-1, Баскония Испания – 0-1, Бамберг Германия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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