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    Евролига. «Химки» – «Валенсия», «Барселона» примет «Панатинаикос» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Панатинаикос Барселона Црвена Звезда Валенсия

    Сегодня состоятся три заключительных матча первого раунда нового сезона Евролиги.

    Подмосковные «Химки» начнут выступление в турнире домашним матчем с чемпионом Испании «Валенсией», испанская «Барселона» примет греческий «Панатинаикос».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    1-й тур

    БК Химки Россия  –  Валенсия Испания 50:54 (3 четверть)
    Дата проведения
    13 октября, 20.00, «Арена Мытищи»
    Онлайн матча

    Жальгирис Литва  –  Црвена Звезда Сербия 53:53 (3 четверть)
    Дата проведения
    13 октября, 20.00, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча

    Барселона Испания  –  Панатинаикос Греция
    Дата проведения
    13 октября, 22.00, «Палау Блауграна»
    Онлайн матча

    Положение команд: Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-0, Олимпиакос Греция – 1-0, ЦСКА Россия – 1-0, Реал Испания – 1-0, Уникаха Испания – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Барселона Испания – 0-0, Химки Россия – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Валенсия Испания – 0-0, Жальгирис Литва – 0-0, Фенербахче Турция – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Милан Италия – 0-1, Баскония Испания – 0-1, Бамберг Германия – 0-1.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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