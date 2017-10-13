Александр Тихонов: «Не удивила позиция НОК США. Американцы безумные. Они никогда не успокоятся»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал призыв НОК США наказать российских спортсменов на основании доклада Ричарда Макларена и перераспределить медали .

«Меня не удивили слова Блэкмана. Американцы безумные, они никогда не успокоятся. Хуже них что-то организовать могут только сами американцы.

Все время их что-то не устраивает, им нужно быть лидерами, всегда первыми, править во всем. Но пусть умерят свой пыл.

За последние два-три года система подготовки спортсменов к международным соревнованиям в России изменилась. Теперь мы им точно не по зубам.

Психологически сбить российских спортсменов не получится. В 1980 году мы тоже пережили немало потрясений и до последнего не знали, полетим ли на Игры в Лейк-Плэсид, но приняли разумное решение.

Когда в Америке я нес свой флаг на церемонии открытия, по регламенту его нужно было немного опустить, я же поднял как можно выше и пошел. Плевал я на этих американцев! Я приехал выигрывать и увез оттуда свое золото.

Вот с таким настроем и надо смотреть на все происходящее. Нужно ехать и доказывать свое превосходство. Проявить слабину мы не имеем права», – рассказал Тихонов.

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