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    Александр Тихонов: «Не удивила позиция НОК США. Американцы безумные. Они никогда не успокоятся»

    Теги Александр Тихонов Сочи-2014 допинг сборная России сборная России жен НОК США Ричард Макларен Скотт Блэкман

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал призыв НОК США наказать российских спортсменов на основании доклада Ричарда Макларена и перераспределить медали Сочи-2014.

    «Меня не удивили слова Блэкмана. Американцы безумные, они никогда не успокоятся. Хуже них что-то организовать могут только сами американцы.

    Все время их что-то не устраивает, им нужно быть лидерами, всегда первыми, править во всем. Но пусть умерят свой пыл.

    За последние два-три года система подготовки спортсменов к международным соревнованиям в России изменилась. Теперь мы им точно не по зубам.

    Психологически сбить российских спортсменов не получится. В 1980 году мы тоже пережили немало потрясений и до последнего не знали, полетим ли на Игры в Лейк-Плэсид, но приняли разумное решение.

    Когда в Америке я нес свой флаг на церемонии открытия, по регламенту его нужно было немного опустить, я же поднял как можно выше и пошел. Плевал я на этих американцев! Я приехал выигрывать и увез оттуда свое золото.

    Вот с таким настроем и надо смотреть на все происходящее. Нужно ехать и доказывать свое превосходство. Проявить слабину мы не имеем права», – рассказал Тихонов.

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