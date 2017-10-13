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    Олимпийский комитет США о том, что Россия не наказана за допинговую систему: «Это очень расстраивает»

    Теги Сочи-2014 допинг сборная России сборная России жен WADA НОК США Ричард Макларен Скотт Блэкман

    Исполнительный директор Олимпийского комитета США (USOC) Скотт Блэкман заявил, что российская сторона должна понести наказание за допинговую систему, о которой говорится в докладе Ричарда Макларена.

    «Настало время действий», – заявил Блэкман на ассамблее USOC.

    Функционер подчеркнул, что его «очень расстраивает» отсутствие санкций в отношении России после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового комитета (WADA) под руководством Макларена.

    Он также заявил, что американские спортсмены разочарованы тем, что медали Олимпийских игр в Сочи не перераспределены и ни один российских спортсмен на данный момент не дисквалифицирован.

    Признать допинг или судиться с Маклареном. Других вариантов у России нет

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