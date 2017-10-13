Олимпийский комитет США о том, что Россия не наказана за допинговую систему: «Это очень расстраивает»

Исполнительный директор Олимпийского комитета США (USOC) Скотт Блэкман заявил, что российская сторона должна понести наказание за допинговую систему, о которой говорится в докладе Ричарда Макларена.

«Настало время действий», – заявил Блэкман на ассамблее USOC.

Функционер подчеркнул, что его «очень расстраивает» отсутствие санкций в отношении России после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового комитета (WADA) под руководством Макларена.

Он также заявил, что американские спортсмены разочарованы тем, что медали Олимпийских игр в Сочи не перераспределены и ни один российских спортсмен на данный момент не дисквалифицирован.

Признать допинг или судиться с Маклареном. Других вариантов у России нет