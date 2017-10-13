«Спартак» победил «Ахмат» в Грозном и вышел на 5-е место в РФПЛ

В стартовом матче 13-го тура чемпионата России на «Ахмат-Арене» в Грозном «Ахмат» уступил (1:2).

Московский клуб, одержавший первую гостевую команду в сезоне, набрал 20 очков, обошел грозненский клуб и занимает пятое место в таблице.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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Статистика РФПЛ