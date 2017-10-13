«Спартак» победил «Ахмат» в Грозном и вышел на 5-е место в РФПЛ
В стартовом матче 13-го тура чемпионата России на «Ахмат-Арене» в Грозном «Ахмат» уступил «Спартаку» (1:2).
Московский клуб, одержавший первую гостевую команду в сезоне, набрал 20 очков, обошел грозненский клуб и занимает пятое место в таблице.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 13 октября, 19.30, «Ахмат-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 30 Глушаков, 1:1 – 70, пенальти Родолфо, 1:2 – 72 Мельгарехо.
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Ахмат –
Городов, Филипе Сампайо, Родолфо, Уциев, Семенов, Исмаэл, Бериша, Бацуев (Ахъядов, 90), Лео Жаба (Раванелли, 64), Садаев (Митришев, 63), Мбенг.
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Спартак –
Селихов, Джикия, Ташчи, Ещенко, Комбаров, Глушаков (Попов, 90), Фернандо, Промес, Самедов, Педро Роша (Мельгарехо, 68; Пашалич, 86), Луис Адриано.
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