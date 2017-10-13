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    Sports.ru

    «Спартак» победил «Ахмат» в Грозном и вышел на 5-е место в РФПЛ

    Теги Спартак Родолфо премьер-лига Россия Ахмат Денис Глушаков Лоренсо Мельгарехо

    В стартовом матче 13-го тура чемпионата России на «Ахмат-Арене» в Грозном «Ахмат» уступил «Спартаку» (1:2).

    Московский клуб, одержавший первую гостевую команду в сезоне, набрал 20 очков, обошел грозненский клуб и занимает пятое место в таблице.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Таблица РФПЛ

    Ахмат – Спартак 1:2 (0:1, 1:1)
    Дата проведения
    13 октября, 19.30, «Ахмат-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 30 Глушаков, 1:1 – 70, пенальти Родолфо, 1:2 – 72 Мельгарехо.
    АхматГородов, Филипе Сампайо, Родолфо, Уциев, Семенов, Исмаэл, Бериша, Бацуев (Ахъядов, 90), Лео Жаба (Раванелли, 64), Садаев (Митришев, 63), Мбенг.
    СпартакСелихов, Джикия, Ташчи, Ещенко, Комбаров, Глушаков (Попов, 90), Фернандо, Промес, Самедов, Педро Роша (Мельгарехо, 68; Пашалич, 86), Луис Адриано.
    Предупреждения:
    Лео Жаба (35), Семенов (39), Ещенко (50), Селихов (77).

    Статистика РФПЛ

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