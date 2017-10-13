Мвила отказался от разрыва контракта за 5 млн евро. Он получает 6 млн в год, соглашение рассчитано на 3 сезона
Комментатор Нобель Арустамян рассказал о размере зарплаты полузащитника «Рубина» Янна Мвила.
«Самый дорогой игрок команды – Мвила. У него зарплата 6 миллионов евро в год. При этом 3 миллиона – это зарплата, 3 – это еще и бонус ежегодный, который выплачивается французу.
Руководство клуба предлагало ему за разрыв контракта бонус в размере 5 миллионов евро.
Он не согласился, потому что его контракт рассчитан на три года», – рассказал Арустамян.
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