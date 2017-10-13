Комментатор Нобель Арустамян рассказал о размере зарплаты полузащитника Янна Мвила.

«Самый дорогой игрок команды – Мвила. У него зарплата 6 миллионов евро в год. При этом 3 миллиона – это зарплата, 3 – это еще и бонус ежегодный, который выплачивается французу.

Руководство клуба предлагало ему за разрыв контракта бонус в размере 5 миллионов евро.

Он не согласился, потому что его контракт рассчитан на три года», – рассказал Арустамян.