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    Гвардиола – лучший тренер АПЛ в сентябре, Кейн – лучший игрок

    Теги Манчестер Юнайтед Антонио Валенсия Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм фото Хосеп Гвардиола Харри Кейн

    Английская премьер-лига назвала лучших игрока и тренера сентября.

    Лучшим тренером назван Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»). Команда под его руководством выиграла 4 матча с разницей мячей 17-0, среди соперников были «Ливерпуль» и «Челси».

    Лучшим игроком стал форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн. В 4 матчах он забил 6 голов.

    Лучший гол в сентябре по версии лиги забил защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия в ворота «Эвертона».

    фото

    ajnj

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    Фото: твиттер АПЛ, твиттер «Тоттенхэма»

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