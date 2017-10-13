Гвардиола – лучший тренер АПЛ в сентябре, Кейн – лучший игрок

Английская премьер-лига назвала лучших игрока и тренера сентября.

Лучшим тренером назван Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»). Команда под его руководством выиграла 4 матча с разницей мячей 17-0, среди соперников были «Ливерпуль» и .

Лучшим игроком стал форвард «Тоттенхэма» . В 4 матчах он забил 6 голов.

Лучший гол в сентябре по версии лиги забил защитник Антонио Валенсия в ворота «Эвертона».

Фото: твиттер АПЛ, твиттер