Гвардиола – лучший тренер АПЛ в сентябре, Кейн – лучший игрок
Английская премьер-лига назвала лучших игрока и тренера сентября.
Лучшим тренером назван Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»). Команда под его руководством выиграла 4 матча с разницей мячей 17-0, среди соперников были «Ливерпуль» и «Челси».
Лучшим игроком стал форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн. В 4 матчах он забил 6 голов.
Лучший гол в сентябре по версии лиги забил защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия в ворота «Эвертона».
Фото: твиттер АПЛ, твиттер «Тоттенхэма»
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