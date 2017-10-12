Яя Туре: «Если ФИФА и российскому правительству нужна помощь в борьбе с расизмом, можете обращаться ко мне»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре выразил обеспокоенность возможными проявлениями расизма на предстоящем .

«Нам нужно подождать, потому что говорят об изменениях, но никто по этому поводу на самом деле не беспокоился.

Если будут созданы расистские ситуации, это станет большой проблемой. Возможно, всем сложно что-то говорить о России. Но я надеюсь, что Россия всех удивит и сделает что-нибудь хорошее.

Хочу сказать и российскому правительству, что если вам будет нужна помощь, вы можете обратиться ко мне. Я не хочу только болтать, я хочу видеть действия, что все настроены серьезно.

Эти вещи очень важны для будущего футбола», – сказал Туре.