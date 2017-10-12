Карвахаль вылечился от вирусной инфекции, влияющей на работу сердца. Пока игрок остается в больнице

Защитник Даниэль Карвахаль вылечился от вирусной инфекции, влияющей на перикардит, однако остается под наблюдением врачей. Об этом сообщает As.

По данным источника, близкого к игроку, Карвахаль избавился от вируса. Лечение нестероидными противовоспалительными средствами и аспирином, которое он перенес, оказалось успешным. Однако пока врачи не готовы выписать игрока из больницы.

25-летний игрок сборной Испании заразился вирусом, который влияет на работу перикарда.

Перикард – наружная соединительнотканная оболочка сердца. Она отгораживает сердце от других органов грудной клетки, способствует лучшему наполнению предсердий сердца кровью, не позволяет сердцу смещаться и перерастягиваться при выполнении физической нагрузки.

Ранее сообщалось, что игрок из-за проблем с сердцем пропустит минимум два месяца.

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