На матчи ЧМ-2018 подано почти 3,5 миллиона заявок, первый этап завершен

Завершился первый этап подачи заявок на билеты на матчи , сообщается в пресс-релизе ФИФА.

Запрошено 3 496 204 билета. Около 150 000 билетов было запрошено на матч открытия и более 300 000 – на финал.

Большинство заявок поданы российскими болельщиками, около 30% – иностранцами. Запросы направляли из , Бразилии, Аргентины, Мексики, США, Колумбии, Египта, Китая и Польши.

Второй этап подачи заявок откроется 16 ноября.