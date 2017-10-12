На матчи ЧМ-2018 подано почти 3,5 миллиона заявок, первый этап завершен
Завершился первый этап подачи заявок на билеты на матчи ЧМ-2018, сообщается в пресс-релизе ФИФА.
Запрошено 3 496 204 билета. Около 150 000 билетов было запрошено на матч открытия и более 300 000 – на финал.
Большинство заявок поданы российскими болельщиками, около 30% – иностранцами. Запросы направляли из Германии, Бразилии, Аргентины, Мексики, США, Колумбии, Египта, Китая и Польши.
Второй этап подачи заявок откроется 16 ноября.
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