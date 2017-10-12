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    Сборная Исландии во время ЧМ-2018 будет базироваться в Геленджике

    Теги сборная Исландии ЧМ-2018

    Сборная Исландии во время чемпионата мира 2018 года в России будет базироваться в Геленджике. Об этом рассказала управляющий директор Федерации футбола Исландии Клара Бьяртмарс.

    «Мы начинаем подготовку к чемпионату, предстоит еще раз пройтись по составу сборной. Важно не повторить ошибок, допущенных перед чемпионатом Европы во Франции.

    Необходимо обеспечить достойную поддержку футбольных мероприятий в стране, которые не должны оказаться в тени большого международного проекта. А еще нам в федерации, судя по всему, понадобится расширить штат», – рассказала Бьяртмарс.

    Как же мы рады, что Исландия едет в Россию

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