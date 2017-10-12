Шанхай (АТР). Зверев играет с дель Потро, Федерер встретится с Долгополовым, Димитров вышел в 1/4 финала
В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Роджер Федерер сыграет с Александром Долгополовым, а Рафаэль Надаль – с Фабио Фоньини.
Shanghai Rolex Masters
Шанхай, Китай
8 – 15 октября 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 5 924 890 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
- Дата проведения
- 12 октября, 11.00
- Дата проведения
- 12 октября, 05.13
- Дата проведения
- 12 октября, 08.00
- Дата проведения
- 12 октября, 07.30
- Дата проведения
- 12 октября, 10.30
- Дата проведения
- 12 октября, 06.30
- Дата проведения
- 12 октября, 09.00
- Дата проведения
- 12 октября, 13.00
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