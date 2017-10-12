Шанхай (АТР). Зверев играет с дель Потро, Федерер встретится с Долгополовым, Димитров вышел в 1/4 финала

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Роджер Федерер сыграет с Александром Долгополовым, а Рафаэль Надаль – с Фабио Фоньини.

Shanghai Rolex Masters

Шанхай, Китай

8 – 15 октября 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 5 924 890 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг