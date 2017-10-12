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    Шанхай (АТР). Зверев играет с дель Потро, Федерер встретится с Долгополовым, Димитров вышел в 1/4 финала

    Теги результаты ATP Shanghai Rolex Masters

    В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Роджер Федерер сыграет с Александром Долгополовым, а Рафаэль Надаль – с Фабио Фоньини.

    Shanghai Rolex Masters

    Шанхай, Китай

    8 – 15 октября 2017

    ATP World Tour Masters 1000

    Призовой фонд – 5 924 890 долларов

    Открытые корты, хард

    Третий круг

    Рафаэль Надаль (Испания) Фабио Фоньини (Италия)
    Дата проведения
    12 октября, 11.00
    Онлайн матча

     

    Григор Димитров (Болгария) Сэм Куэрри (США)
    6:37:6
    Дата проведения
    12 октября, 05.13
    Онлайн матча

     

    Марин Чилич (Хорватия) Стив Джонсон (США)
    Дата проведения
    12 октября, 08.00
    Онлайн матча

     

    Ян-Леннард Штруфф (Германия) Альберт Рамос-Винолас (Испания)
    Дата проведения
    12 октября, 07.30
    Онлайн матча

     

    Виктор Троицки (Сербия) Джон Изнер (США)
    Дата проведения
    12 октября, 10.30
    Онлайн матча

     

    Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) Александр Зверев (Германия)
    Дата проведения
    12 октября, 06.30
    Онлайн матча

     

    Жиль Симон (Франция) Ришар Гаске (Франция)
    Дата проведения
    12 октября, 09.00
    Онлайн матча

     

    Александр Долгополов (Украина) Роджер Федерер (Швейцария)
    Дата проведения
    12 октября, 13.00
    Онлайн матча

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