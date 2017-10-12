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    Озил и Санчес могут уйти из «Арсенала» в январе

    Теги Месут Озил Арсен Венгер Алексис Санчес премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что полузащитники Месут Озил и Алексис Санчес могут покинуть клуб во время зимнего трансферного окна.

    «Да, такой вариант возможен. Как только вы оказываетесь в такой ситуации, вы планируете каждое решение.

    Я всегда говорил: тот факт, что мы не подписали контракты с Санчесом и Озилом летом, не означает, что игроки уйдут. Оба игрока счастливы здесь. Надеюсь, ситуация изменится. На данный момент нет точной информации, чтобы что-то объявить», – сказал Венгер.

    Контракты Озила и Санчеса заканчиваются в конце текущего сезона.

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