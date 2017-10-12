НХЛ. «Тампа» принимает «Питтсбург», «Чикаго» против «Миннесоты»
В регулярном чемпионате НХЛ пройдут 7 матчей
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 октября, 02.30, «BankAtlantic Center»
- Дата проведения
- 13 октября, 02.30, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 13 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 13 октября, 03.30, «United Center»
- Дата проведения
- 13 октября, 05.00, «Gila River Arena»
- Дата проведения
- 13 октября, 05.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 13 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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