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    НХЛ. «Тампа» принимает «Питтсбург», «Чикаго» против «Миннесоты»

    Теги результаты Питтсбург Баффало Тампа-Бэй Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Чикаго Ванкувер Миннесота Даллас Сан-Хосе Аризона НХЛ Виннипег

    В регулярном чемпионате НХЛ пройдут 7 матчей

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Флорида – Сент-Луис
    Дата проведения
    13 октября, 02.30, «BankAtlantic Center»
    Онлайн матча Видео
    Тампа-Бэй – Питтсбург
    Дата проведения
    13 октября, 02.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча Видео
    Нэшвилл – Даллас
    Дата проведения
    13 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
    Онлайн матча Видео
    Чикаго – Миннесота
    Дата проведения
    13 октября, 03.30, «United Center»
    Онлайн матча Видео
    Аризона – Детройт
    Дата проведения
    13 октября, 05.00, «Gila River Arena»
    Онлайн матча Видео
    Ванкувер – Виннипег
    Дата проведения
    13 октября, 05.00, «Rogers Arena»
    Онлайн матча Видео
    Сан-Хосе – Баффало
    Дата проведения
    13 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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