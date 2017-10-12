Стало известно место базирования на время еще четырех сборных.

Как утверждает «Р-Спорт», сборная Мексики выбрала базу «Динамо» в Новогорске. Сборная Аргентины планирует базироваться в подмосковном комплексе «Бор» управления делами президента Российской Федерации.

Сборная Португалии хочет остановиться в подмосковных Бронницах, а сборная Японии является главным претендентом на базирование на «Арене Химки».

Впрочем, решения сборных еще не окончательны и будут зависеть от жеребьевки группового этапа, которая состоится 1 декабря.