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    Аргентина, Португалия, Мексика и Япония хотят базироваться в Подмосковье на время ЧМ

    Теги сборная Португалии сборная Японии сборная Аргентины сборная Мексики ЧМ-2018

    Стало известно место базирования на время ЧМ-2018 еще четырех сборных.

    Как утверждает «Р-Спорт», сборная Мексики выбрала базу «Динамо» в Новогорске. Сборная Аргентины планирует базироваться в подмосковном комплексе «Бор» управления делами президента Российской Федерации.

    Сборная Португалии хочет остановиться в подмосковных Бронницах, а сборная Японии является главным претендентом на базирование на «Арене Химки».

    Впрочем, решения сборных еще не окончательны и будут зависеть от жеребьевки группового этапа, которая состоится 1 декабря.

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