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    Тяньцзинь (WTA). Второй круг. Шарапова играет с Линетт

    Теги результаты WTA Tianjin Open

    Во втором круге турнира в Тяньцзине Мария Шарапова сыграет с полькой Магдой Линетт.

    Tianjin Open

    Тяньцзинь, Китай

    9 – 15 октября 2017

    International

    Призовой фонд – 500 00 долларов США

    Открытые корты, хард

    Второй круг

    Мария Шарапова (Россия) Магда Линетт (Польша)
    Дата проведения
    12 октября, 06.30
    Онлайн матча

     

    Стефани Фогель (Швейцария) Юлия Путинцева (Казахстан)
    Дата проведения
    12 октября, 08.00
    Онлайн матча

     

    Шуай Пэн (Китай) Сиюй Ван (Китай)
    Дата проведения
    12 октября, 08.00
    Онлайн матча

     

    Сара Соррибес-Тормо (Испания) Яфань Ван (Китай)
    Дата проведения
    12 октября, 06.30
    Онлайн матча

     

    Мария Саккари (Греция) Кристина Макхейл (США)
    Дата проведения
    12 октября, 05.00
    Онлайн матча

     

    Сара Эррани (Италия) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
    Дата проведения
    12 октября, 06.30
    Онлайн матча

     

    Дуань Ин-Ин (Китай) Арина Соболенко (Беларусь)
    Дата проведения
    12 октября, 05.00
    Онлайн матча

     

    Су-Вэй Се (Тайвань) Чжу Линь (Китай)
    Дата проведения
    12 октября, 05.00
    Онлайн матча

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