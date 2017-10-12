Тяньцзинь (WTA). Второй круг. Шарапова играет с Линетт
Во втором круге турнира в Тяньцзине Мария Шарапова сыграет с полькой Магдой Линетт.
Tianjin Open
Тяньцзинь, Китай
9 – 15 октября 2017
International
Призовой фонд – 500 00 долларов США
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 12 октября, 06.30
- Дата проведения
- 12 октября, 08.00
- Дата проведения
- 12 октября, 08.00
- Дата проведения
- 12 октября, 06.30
- Дата проведения
- 12 октября, 05.00
- Дата проведения
- 12 октября, 06.30
- Дата проведения
- 12 октября, 05.00
- Дата проведения
- 12 октября, 05.00
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