Тяньцзинь (WTA). Второй круг. Шарапова играет с Линетт

Во втором круге турнира в Тяньцзине Мария Шарапова сыграет с полькой Магдой Линетт.

Tianjin Open

Тяньцзинь, Китай

9 – 15 октября 2017

International

Призовой фонд – 500 00 долларов США

Открытые корты, хард

Второй круг