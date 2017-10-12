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    Супруга Аршавина ушла от него из-за измены

    Теги Андрей Аршавин светская хроника высшая лига Казахстан Кайрат

    Супруга бывшего полузащитника сборной России Андрея Аршавина Алиса Казьмина заявила, что рассталась с футболистом.

    «Не простила измену, разлюбила, не хочу быть вместе. Мне почему-то все писали, что он от меня уйдет. А по итогу-то я от него ушла.

    Почему вся страна думала, что только он меня может бросить с тремя детьми, что я совершенно невостребованная женщина?.. Да у меня знакомая с четырьмя детьми недавно замуж вышла», – сказал Казьмина.

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