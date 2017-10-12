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    Евролига. Дабл-дабл Клайберна помог ЦСКА одолеть «Милан», «Уникаха» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Фенербахче Маккаби FOX Тель-Авив Олимпиакос Баскония Уникаха Бамберг Реал ЕА7 Милан

    Сегодня пятью матчами стартовал новый сезон Евролиги. В Москве ЦСКА взял верх над итальянским «Миланом» (93:84). В активе Уилла Клайберна 15 очков и 12 подборов.

    Победитель Еврокубка испанская «Уникаха» дома сыграет с действующим обладателем трофея турецким «Фенербахче».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    1-й тур

    Анадолу Эфес Турция  –  Реал Мадрид Испания 74:88 (19:28, 17:17, 20:17, 18:26)
    Дата проведения
    12 октября, 20.00, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча
    Анадолу Эфес
    Макколлум (26), Лидо (17 + 9 подборов), Данстон (17 + 7 подборов), Мотум (4), Мурич (3) – старт; Штимац (7), Адамс (0), Балбай (0), Симон (0).
    Реал Мадрид
    Айон (16 + 10 подборов), Фелипе Рейес (10), Кампаццо (6), Козюр (6), Тэйлор (3) – старт; Дончич (27), Рэндолф (12 + 8 подборов), Кэрролл (6), Кузмич (2), Рэндл (0), Мачюлис (0).

    ЦСКА Москва Россия  –  ЕА7 Милан Италия 93:84 (16:30, 22:18, 27:16, 28:20)
    Дата проведения
    12 октября, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча
    ЦСКА Москва
    Де Коло (19), Хайнс (6), Курбанов (4), Вестерманн (3), Воронцевич (0) – старт; Хиггинс (21), Родригес (20), Клайберн (15 + 12 подборов), Хантер (5 + 7 подборов), Антонов (0).
    ЕА7 Милан
    Гаудлок (17), Мицов (16), Тарчевски (7), Теодор (7 + 6 передач), Мбайе (5) – старт; Гудайтис (15), Бертанс (14), Калниетис (3), Фонтеккьо (0), Джефферсон (0), Кузин (0).

    Бамберг Германия  –  Маккаби FOX Израиль 69:88 (4 четверть)
    Дата проведения
    12 октября, 21.00, «Брозе Арена»
    Онлайн матча

    Олимпиакос Греция  –  Баскония Испания 70:62 (4 четверть)
    Дата проведения
    12 октября, 21.00, «Арена Мира и Дружбы»
    Онлайн матча

    Уникаха Испания  –  Фенербахче Турция 28:34 (2 четверть)
    Дата проведения
    12 октября, 22.00, «Паласио де Депортес де Малага»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 1-0, Реал Испания – 1-0, Баскония Испания – 0-0, Бамберг Германия – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Барселона Испания – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, Химки Россия – 0-0, Маккаби Тель-Авив Израиль – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Уникаха Испания – 0-0, Валенсия Испания – 0-0, Жальгирис Литва – 0-0, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Милан Италия – 0-1.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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