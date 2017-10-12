Евролига. Дабл-дабл Клайберна помог ЦСКА одолеть «Милан», «Уникаха» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи

Сегодня пятью матчами стартовал новый сезон Евролиги. В Москве ЦСКА взял верх над итальянским «Миланом» (93:84). В активе Уилла Клайберна 15 очков и 12 подборов.

Победитель Еврокубка испанская «Уникаха» дома сыграет с действующим обладателем трофея турецким «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

1-й тур

Положение команд: ЦСКА Россия – 1-0, Реал Испания – 1-0, Баскония Испания – 0-0, Бамберг Германия – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Барселона Испания – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, Химки Россия – 0-0, Маккаби Тель-Авив Израиль – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Уникаха Испания – 0-0, Валенсия Испания – 0-0, Жальгирис Литва – 0-0, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Милан Италия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.