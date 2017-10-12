Евролига. Дабл-дабл Клайберна помог ЦСКА одолеть «Милан», «Уникаха» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи
Сегодня пятью матчами стартовал новый сезон Евролиги. В Москве ЦСКА взял верх над итальянским «Миланом» (93:84). В активе Уилла Клайберна 15 очков и 12 подборов.
Победитель Еврокубка испанская «Уникаха» дома сыграет с действующим обладателем трофея турецким «Фенербахче».
Евролига
Регулярный чемпионат
1-й тур
- Дата проведения
- 12 октября, 20.00, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Макколлум (26), Лидо (17 + 9 подборов), Данстон (17 + 7 подборов), Мотум (4), Мурич (3) – старт; Штимац (7), Адамс (0), Балбай (0), Симон (0).
- Дата проведения
- 12 октября, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА Москва
- Де Коло (19), Хайнс (6), Курбанов (4), Вестерманн (3), Воронцевич (0) – старт; Хиггинс (21), Родригес (20), Клайберн (15 + 12 подборов), Хантер (5 + 7 подборов), Антонов (0).
- Дата проведения
- 12 октября, 21.00, «Брозе Арена»
- Дата проведения
- 12 октября, 21.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 12 октября, 22.00, «Паласио де Депортес де Малага»
Положение команд: ЦСКА Россия – 1-0, Реал Испания – 1-0, Баскония Испания – 0-0, Бамберг Германия – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Барселона Испания – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, Химки Россия – 0-0, Маккаби Тель-Авив Израиль – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Уникаха Испания – 0-0, Валенсия Испания – 0-0, Жальгирис Литва – 0-0, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Милан Италия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.